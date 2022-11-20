Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе
«фотографии
покупателей».
Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Новогодний чехол на стул 02
Фуршетная юбка 01, голубая
Чехол 46, красный
Сосна дизайнерская украшенная White
Чехол Е04 на стул Eames, коричневый
Чехол Е04 на стул Eames, бежевый
Чехол Е07 на стул Eames, горчичный
Чехол Е07 на стул Eames, фиолетовый
Чехол Е03 на стул Eames, бежевый
Чехол Е03 на стул Eames, серый
Чехол Е03 на стул Eames, коричневый