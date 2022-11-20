Чехол Е04 на стул Eames, серый

11 оценок

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Чехол Е04 на стул Eames, серый

4.8
1 253 ₽
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Характеристики товара

Описание

Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Цветсерый

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Выполненные заказы

Чехол Е04 на стул Eames, велюр серый
Чехол Е04 на стул Eames, велюр серыйЧехол Е04 на стул Eames, велюр серый
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