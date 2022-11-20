Характеристики товара
Описание
Стул ButterFly - идеальный пример скандинавского дизайна. минималистичные стильные формы и прочное конструктивное решение для ежедневного использования. Мягкая спинка кресла сделанная из натуральной эко-кожи огибает позвоночник позволяя комфортно находится в кресле длительное время.
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Высота до сиденья710 мм
- Ширина465 мм
- Глубина505 мм
- Материалэкокожа, пенополиуретан, полипропилен
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай