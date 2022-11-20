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Cтул Eames DSWButterfly Барный Коричневый - фото 1Cтул Eames DSWButterfly Барный Коричневый - фото 2Cтул Eames DSWButterfly Барный Коричневый - фото 3

Cтул Eames DSWButterfly Барный Коричневый

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул ButterFly - идеальный пример скандинавского дизайна. минималистичные стильные формы и прочное конструктивное решение для ежедневного использования. Мягкая спинка кресла сделанная из натуральной эко-кожи огибает позвоночник позволяя комфортно находится в кресле длительное время.

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Ширина465 мм
  • Глубина505 мм
  • Материалэкокожа, пенополиуретан, полипропилен
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
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