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Стул Бетул, multicolor

Артикул: CH-050-489
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер упаковки (ДхШхВ): 655 x 650 x 500 мм
Вес: 5.43 кг
Объем: 0.055 куб. м

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.43 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Цветразноцветный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки655 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.21 м3

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