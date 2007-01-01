Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина600 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.43 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасабук
- Цветразноцветный
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки655 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет