Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Бетул, multicolor, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бетул, multicolor
43 оценки
6 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Бетул, multicolor - фото 1Стул Бетул, multicolor - фото 2Стул Бетул, multicolor - фото 3Стул Бетул, multicolor - фото 4Стул Бетул, multicolor - фото 5Стул Бетул, multicolor - фото 6Стул Бетул, multicolor - фото 7Стул Бетул, multicolor - фото 8Стул Бетул, multicolor - фото 9

Стул Бетул, multicolor

Артикул: CH-050-489
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Maple
Фотография товара Стул Maple от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Tod beige / black
Фотография товара Стул Tod beige / black от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 49; Глубина - 60; Высота - 83; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.43 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Цветразноцветный
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки655 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Хьюстон, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хьюстон, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стул Хьюстон, бежевый

82
Настоящее фото товара Стул Элин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, черный

11
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89026
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл

8
Фотография товара Стул Маринет, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маринет, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Маринет, велюр, серый

26
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стул Хейз полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хейз полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Стул Хейз полубарный

14
Фотография товара Стул 1205АМ, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 1205АМ, металл, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул 1205АМ, металл

6
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Федерейшн, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стул Федерейшн, чёрный

13
В пути 1134 шт.
Настоящее фото товара Стул Абсел, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Стул Абсел, серый

14
  • бежевый
  • серый
  • розовый
В пути 2202 шт.
Фотография товара Стул Руна, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руна, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Руна, серый, черный

10
  • коричневый, черный
  • черный
  • белый, черный
  • серый, черный
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, золотой, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, золотой, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пирамида, бежевый, золотой, велюр

15

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Бизи, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена

Диван Бизи, черный, трехместный

5
  • оранжевый
  • синий
  • черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные

65
Фотография товара Диван Папилла, экокожа, 202 см, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, экокожа, 202 см, серый, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Диван Папилла, экокожа, 202 см, серый

6
Фотография товара Стол обеденный Jaxton, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Jaxton, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Стол обеденный Jaxton, коричневый

40
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 22 шт.
Фотография товара Диван Ливон угловой трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ливон угловой трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от117 990
Оптовая цена

Диван Ливон угловой трехместный

13
Распродажа
Фотография товара Стул Севен, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Севен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89045
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Севен, серый

37
В наличии 147 шт.
Фотография товара Диван Гранит, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гранит, серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 290

Диван Гранит, серый

11
Настоящее фото товара Стол раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Стол раздвижной

32
Фотография товара Диван Варди 2-х местный, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Диван Варди 2-х местный, антрацит

80
Настоящее фото товара Стул кухонный Шери, серый, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
22 490

Стул кухонный Шери, серый, черный, золотой

15
  • зеленый, черный, золотой
  • серый, черный, золотой
В пути 1907 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/графит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/графит

11
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кейра, пластик, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейра, пластик, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
5 79043
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Кейра, пластик, горчичный

26
  • серый
  • зеленый
  • оранжевый
В наличии 121 шт.
Фотография товара Стул Медисон, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Медисон, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Медисон, мятный

11
Распродажа
Фотография товара Стул Лукас 2, серый, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лукас 2, серый, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
17 8906
18 990 ₽

Стул Лукас 2, серый, шенилл

12
  • зеленый
  • терракот
  • серый
  • бежевый
В наличии 92 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Эррэй, светло-бежевый, кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стул кухонный Эррэй, светло-бежевый, кашемир

11
В пути 2067 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Рефрэкшн, поворотный, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 090

Стул кухонный Рефрэкшн, поворотный, темно-бежевый, черный

7
В наличии 4 шт.В пути 4116 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Таблиу, поворотный, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 690

Стул кухонный Таблиу, поворотный, серый, черный

14
В пути 926 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Титан, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Стул кухонный Титан, бежевый, черный

14
В наличии 1 шт.В пути 2501 шт.
Фотография товара Стул Петал, дуб, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Петал, дуб, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Стул Петал, дуб, светлое дерево

11

Товар в корзине

Стул Бетул, multicolor
Стул Бетул, multicolor
6 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Бизи, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена

Диван Бизи, черный, трехместный

5
  • оранжевый
  • синий
  • черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные

65
Фотография товара Диван Папилла, экокожа, 202 см, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, экокожа, 202 см, серый, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Диван Папилла, экокожа, 202 см, серый

6
Фотография товара Стол обеденный Jaxton, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Jaxton, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Стол обеденный Jaxton, коричневый

40
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 22 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Пластиковые стулья: экономия или тренд?
Пластиковые стулья: экономия или тренд?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.08.2026 Пластиковые стулья от Российского производителя
Пластиковые стулья от Российского производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.08.2026 Элегантные диваны. Российского производства
Элегантные диваны. Российского производства

Перейдите, чтобы узнать подробности