Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Новогодний чехол на стул 01
Новогодний чехол на стул 02
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50
Покрывало 220-51
Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань
Куверт на 2 прибора Ричард, цветок серый
Чехол Е07 на стул Eames, зеленый
Чехол Е07 на стул Eames, коричневый
Чехол Е07 на стул Eames, желтый
Чехол Е07 на стул Eames, кирпичный
Чехол Е03 на стул Eames, бежевый
Чехол Е03 на стул Eames, серый
Чехол Е03 на стул Eames, коричневый