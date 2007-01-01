Характеристики товара
Описание
Современный садовый стул из алюминия с плетеным сиденьем из жгута серого цвета .Модель доступна в 2 цветах (также антрацит).Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием серого цвета. Штабелируются в стопки до 20 шт. для удобства хранения. Максимальный комфорт посадки достигается применением современных материалов. Мебель серии Торонто станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка. Современные и практичные модели будут радовать Вас и ваших гостей многие годы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина410 мм
- Ширина470 мм
- Высота820 мм
- Вес4.0 кг
- СоставНержавеющий алюминий с порошковым покрытием, полиэстеровый жгут.
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки4 кг