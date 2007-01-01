Товар в корзине. Перейти
Стул садовый Эргон, антрацит - фото 1Стул садовый Эргон, антрацит - фото 2Стул садовый Эргон, антрацит - фото 3Стул садовый Эргон, антрацит - фото 4

Стул садовый Эргон, антрацит

Артикул: CH-028-510
122 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый барный Air Bar красный
Фотография товара Стул пластиковый барный Air Bar красный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул садовый Эргон, серый
Фотография товара Стул садовый Эргон, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный садовый стул из алюминия с плетеным сиденьем из жгута серого цвета .Модель доступна в 2 цветах (также антрацит).Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием серого цвета. Штабелируются в стопки до 20 шт. для удобства хранения. Максимальный комфорт посадки достигается применением современных материалов. Мебель серии Торонто станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка. Современные и практичные модели будут радовать Вас и ваших гостей многие годы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина410 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4.0 кг
  • СоставНержавеющий алюминий с порошковым покрытием, полиэстеровый жгут.
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки4 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стулья для фуд-кортов

Товар в корзине

Стул садовый Эргон, антрацит
Стул садовый Эргон, антрацит
9 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности