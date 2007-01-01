Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул кухонный Эпис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул кухонный Эпис, черный
9 оценок
14 090
Товар в корзине. Перейти
Стул кухонный Эпис, черный - фото 1

Стул кухонный Эпис, черный

Артикул: CH-082-470
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес9.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сенсе, чёрный велюр
Фотография товара Стул Сенсе, чёрный велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Коалитион, чёрный
Фотография товара Стул Коалитион, чёрный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота с учетом спинки (см): 82 / Высота сидения (см): 50 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 60 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: велюр / Фабрика: Китай / Цвет: черный / Ширина (см): 55

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес9.6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулас подлокотниками
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый

11
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото

5
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Pontus 360 бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pontus 360 бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул Pontus 360 бежевый, черный

7
В наличии 43 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди натур/темно-коричневый нубук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди натур/темно-коричневый нубук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 4905
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди натур/темно-коричневый нубук

5
Фотография товара Стул Росс, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, изумрудный

12
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой

14
Фотография товара Стул Тумулт, винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тумулт, винный, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул Тумулт, винный

12
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Оригинал, велюр, пыльно-оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал, велюр, пыльно-оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
5 020 ₽

Стул Одди Оригинал, велюр, пыльно-оливковый

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, черный, велюр

6
Фотография товара Стул Греил, молочный, черный, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Греил, молочный, черный, букле, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул Греил, молочный, черный, букле

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван-кровать Любава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Любава, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
Оптовая цена

Диван-кровать Любава

15
Настоящее фото товара Диван Волна, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Диван Волна

9
Хит
Фотография товара Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модульный диван Бафф, велюр селеста 22, произведённого компанией ChiedoCover
от76 90026
103 490 ₽

Модульный диван Бафф, велюр селеста 22

79
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69024
15 290 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), серый

13
Фотография товара Диван трехместный Арман Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Арман Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от62 890
Оптовая цена

Диван трехместный Арман Комфорт

7
Фотография товара Пуф Кавачи, желтый/ черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кавачи, желтый/ черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Пуф Кавачи, желтый/ черный муар

32
В наличии 50 шт.
Фотография товара Диван для кухни Оттион 174 дуб крафт белый, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван для кухни Оттион 174 дуб крафт белый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
32 790

Диван для кухни Оттион 174 дуб крафт белый, зеленый

12
Фотография товара Диван Сега-Б velvet орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-Б velvet орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
41 190
Оптовая цена

Диван Сега-Б velvet орех grey

51
Фотография товара Диван-кровать Оливер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Оливер, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена

Диван-кровать Оливер

7
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий

8

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 7903
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки

26
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /белый, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /белый, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4908
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /белый, горчичный

9
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Ниа, сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ниа, сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
13 99027
18 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Ниа, сине-зеленый

26
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Барбара, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Барбара, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 8902
5 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Барбара, велюр серый

26
Фотография товара Стул Алан, серый, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алан, серый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
19 790

Стул Алан, серый, букле

8
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Аква, серый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
23 490

Стул кухонный Аква, серый, серебряный

15
В наличии 24 шт.В пути 750 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Наиад, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
30 890

Стул кухонный Наиад, бежевый

12
В наличии 1 шт.В пути 2015 шт.
Фотография товара Стул Руна, черный, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руна, черный, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Руна, черный, черные ножки

14
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Никкел, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Стул Никкел, молочный

11
Фотография товара Стул Никкел, дуб лак, коричневый, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Никкел, дуб лак, коричневый, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Стул Никкел, дуб лак, коричневый, темно-коричневый

13

Товар в корзине

Стул кухонный Эпис, черный
Стул кухонный Эпис, черный
14 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван-кровать Любава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Любава, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
Оптовая цена

Диван-кровать Любава

15
Настоящее фото товара Диван Волна, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Диван Волна

9
Хит
Фотография товара Модульный диван Бафф, велюр селеста 22 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модульный диван Бафф, велюр селеста 22, произведённого компанией ChiedoCover
от76 90026
103 490 ₽

Модульный диван Бафф, велюр селеста 22

79
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69024
15 290 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), серый

13

Акции для вас

Новость от 04.04.2025 Подстолье по лучшей цене
Подстолье по лучшей цене

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.12.2025 Мебель из Польши
Мебель из Польши

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 20.01.2026 Турецкие стулья
Турецкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности