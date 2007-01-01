Характеристики товара
Описание
Высота с учетом спинки (см): 82 / Высота сидения (см): 50 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 60 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: велюр / Фабрика: Китай / Цвет: черный / Ширина (см): 55
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес9.6 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулас подлокотниками
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет