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Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 315 мм, черный - фото 1Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 315 мм, черный - фото 2

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 315 мм, черный

Артикул: CH-058-586
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина315 мм
  • Высота60 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0,102 кг
  • Цветчерный

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