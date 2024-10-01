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Лопатка для гриля «Проотель», сталь нержавеющая - фото 1

Лопатка для гриля «Проотель», сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-896
11 оценок
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Фотография товара Лопатка для гриля «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Лопатка «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина75 мм
  • Вес0.190 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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