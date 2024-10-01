Товар в корзине. Перейти
Диспенсер для салфеток, сталь нержавеющая - фото 1

Диспенсер для салфеток, сталь нержавеющая

Артикул: CH-063-209
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетница из дуба
Фотография товара Салфетница из дуба от компании ChiedoCover.
Следующий Салфетница «Проотель» сталь нержавеющая
Фотография товара Салфетница «Проотель» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, зеленый

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Пастораль», произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Пастораль»

7
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Аркада Бэйсик», длина 208, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Аркада Бэйсик», длина 208

10
В наличии 1800 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи «Фобос» керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6907
2 890 ₽Оптовая цена

Доска для подачи «Фобос» керамика, черный

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Молочник «Рома», фарфор 200 мл, белый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Рома», фарфор 200 мл, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Молочник «Рома», фарфор 200 мл, белый, синий

8
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн стакан, 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 300мл, стекло, прозрачный

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый», диаметр 240мм

13
В наличии 147 шт.
Настоящее фото товара Молочник «Симлисити Хармони», фарфор 142 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Молочник «Симлисити Хармони», фарфор 142 мл, белый

5
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» стекло 57 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» стекло 57 мл, прозрачный

9
В наличии 1200 шт.

Другие товары из раздела салфетницы

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Кунстверк» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Салфетница «Кунстверк» фарфор

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Кунстверк» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Салфетница «Кунстверк» фарфор, белая

8
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Дуга» сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Салфетница «Дуга» сталь

10
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Мак» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Мак» фарфор

5
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Салфетница дуб , произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Салфетница дуб

5
В наличии 29 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Агава» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Агава» фарфор

5
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для салфеток фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Подставка для салфеток фарфор

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница, дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 8907
3 100 ₽Оптовая цена

Салфетница, дуб, коричневая

13
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Афродита» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8308
900 ₽Оптовая цена

Салфетница «Афродита» фарфор

5
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Салфетница «Мезень», произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Салфетница «Мезень»

5
В наличии 22 шт.

Товар в корзине

Диспенсер для салфеток, сталь нержавеющая
Диспенсер для салфеток, сталь нержавеющая
от 1 740
1 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, зеленый

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Пастораль», произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Пастораль»

7
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Аркада Бэйсик», длина 208, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Аркада Бэйсик», длина 208

10
В наличии 1800 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи «Фобос» керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6907
2 890 ₽Оптовая цена

Доска для подачи «Фобос» керамика, черный

9
В наличии