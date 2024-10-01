Товар в корзине. Перейти
Салфетница дуб - фото 1

Салфетница дуб

Артикул: CH-063-120
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетница хром
Фотография товара Салфетница хром от компании ChiedoCover.
Следующий Набор для специй квадрат «Рустик», 3 предмета, бук
Фотография товара Набор для специй квадрат «Рустик», 3 предмета, бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Материалдуб

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический

8
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л

7
В наличии 62 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Лексингтон», 266мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Лексингтон», 266мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Лексингтон», 266мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽

Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, белый

7
В наличии 864 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая

9
В наличии 5760 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для яйца «Айвори Монте Карло» фарфор, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Подставка для яйца «Айвори Монте Карло» фарфор, слоновая кость

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Рустик», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Рустик»

14
В наличии 172 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», металл, 0.6 л, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», металл, 0.6 л

15
В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Емкость для запекания «Симплисити» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Емкость для запекания «Симплисити» фарфор

11
В наличии 174 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая

7
В наличии 120 шт.

Другие товары из раздела салфетницы

Фотография товара Салфетница, 129*130*100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетница, 129*130*100, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Салфетница, 129*130*100

11
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Мак» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Мак» фарфор

5
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница, дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 8907
3 100 ₽Оптовая цена

Салфетница, дуб, коричневая

13
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Любяна» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена

Салфетница «Любяна» фарфор

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница сталь, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Салфетница сталь, металлическая

5
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Инфинити» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Салфетница «Инфинити» фарфор

13
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Салфетница бук, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Салфетница бук

5
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница из дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3407
2 490 ₽Оптовая цена

Салфетница из дуба

10
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Диспенсер для салфеток, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7403
1 790 ₽

Диспенсер для салфеток, сталь нержавеющая

13
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Салфетница «Мезень», произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Салфетница «Мезень»

5
В наличии 22 шт.

Товар в корзине

Салфетница дуб
Салфетница дуб
от 900
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический

8
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л

7
В наличии 62 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Лексингтон», 266мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Лексингтон», 266мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Лексингтон», 266мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽

Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, белый

7
В наличии 864 шт.