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Олд фэшн «Праймери», 440мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Праймери», 440мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Праймери», 440мл, стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Праймери», 440мл, стекло, прозрачный - фото 4

Олд фэшн «Праймери», 440мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-135
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «Праймери» – эффектный бокал для напитков. У него очаровательная округлая форма, что делает его неповторимым и выделяет среди классических фужеров. Плотное дно придает привлекательность и способствует медленному таянию льда.

Высота стакана 110 мм, диаметр 6,5 см. Объем 440 мл. Материал – стекло, поэтому стенки фужера совершенно прозрачные, в нем легко можно рассмотреть цвет и консистенцию содержимого.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Диаметр65 мм
  • Объем0,44 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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