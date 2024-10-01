Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Праймери» – эффектный бокал для напитков. У него очаровательная округлая форма, что делает его неповторимым и выделяет среди классических фужеров. Плотное дно придает привлекательность и способствует медленному таянию льда.
Высота стакана 110 мм, диаметр 6,5 см. Объем 440 мл. Материал – стекло, поэтому стенки фужера совершенно прозрачные, в нем легко можно рассмотреть цвет и консистенцию содержимого.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Диаметр65 мм
- Объем0,44 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт