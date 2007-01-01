Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Barcelona 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Barcelona 2-местный
13 оценок
114 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Barcelona 2-местный - фото 1Диван Barcelona 2-местный - фото 2Диван Barcelona 2-местный - фото 3Диван Barcelona 2-местный - фото 4Диван Barcelona 2-местный - фото 5Диван Barcelona 2-местный - фото 6Диван Barcelona 2-местный - фото 7

Диван Barcelona 2-местный

Артикул: CH-083-039
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2250 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья1680 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тюльпан, серый букле, ножки черные
Фотография товара Стул Тюльпан, серый букле, ножки черные от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Сеул раздвижной, Сосна Пасадена
Фотография товара Стол Сеул раздвижной, Сосна Пасадена от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Barcelona — группа мягкой мебели с концепцией адаптивной трансформации. Лицевые и изнаночные стороны подушек спинки, сиденья, подлокотников могут иметь разные цвета, что позволяет менять образ дивана, кресла за считанные минуты. Четко очерченный каркас и «крылатые» детали определяют индивидуальность коллекции и выражают непринужденный комфорт. Подушки с буфами вызывают ассоциацию с парящими в небе облачками. Модели диванов, кроватей, кресел, пуфов словно «висят» в воздухе благодаря такой многослойности и едва заметным ножкам. Смотрятся необычно и легко.Мебельные каркасы состоят из хвойных брусков, влагостойкой березовой фанеры марки ФК. Использование этих материалов обеспечивает изделиям экологичность, надёжность и долговечность. За необычайную мягкость отвечают специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид. Металлические опоры мебели обеспечивают устойчивость, окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками, что предохраняет напольное покрытие от царапин. Barcelona — мебель, в которой есть место эмоциям и релаксу, она подстроится под ваше настроение и пространство, поддержит в нем приятное чувство тактильного уюта.Солидный представитель семейства диванов – 2-х местный двухсторонний диван Barselona! Для изготовления каркаса использованы деревянные бруски хвойных пород, они соединяются с помощью мебельных скоб и клея. Также в составе - березовая фанера марки ФК (класс эмиссии формальдегида фанеры - Е1), прокладочный картон и плиты МДФ. Надежные, хорошо зарекомендовавшие себя в производстве мебели, материалы.На каркасе основания установлены резинотканевые эластичные ремни, поверх них находится слой из спанбонда, пенополиуретана и синтепона. Это обеспечивает достаточную упругость и необходимую мягкость основания. Подлокотники выполнены из плиты МДФ 25мм толщиной, с настилом из пенополиуретана и синтепона.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2250 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья1680 мм
  • Глубина сиденья760 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материалметалл, МДФ, дерево, экокожа, массив, шенилл
  • Цветчерный, светло-коричневый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, бордовый

7
Фотография товара Стол Монте К 100, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Стол Монте К 100, Орех

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Beetle PU бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Beetle PU бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99024
14 290 ₽Оптовая цена

Стул Beetle PU бежевый

26
В наличии 26 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE, произведённого компанией ChiedoCover
46 29057
105 690 ₽

Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99052
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас

12
В наличии 59 шт.
Фотография товара Cтол Tulip style, черный, D1100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D1100, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Cтол Tulip style, черный, D1100

36
Настоящее фото товара Стул Lois, узор, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lois, узор

11
Распродажа
Фотография товара Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от109 09049
209 990 ₽Оптовая цена

Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика

44
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Марсель, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Марсель, пурпурный

9
Фотография товара Стол Тео Приставной, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тео Приставной, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стол Тео Приставной, лдсп

5

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Brus от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Brus, произведённого компанией ChiedoCover
44 790
Оптовая цена

Диван Brus

13
Фотография товара Диван Japan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Japan, произведённого компанией ChiedoCover
73 590
Оптовая цена

Диван Japan

5
Фотография товара Диван Light от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Light, произведённого компанией ChiedoCover
36 390
Оптовая цена

Диван Light

5
Фотография товара Диван Hella от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Hella, произведённого компанией ChiedoCover
137 190
Оптовая цена

Диван Hella

13
Фотография товара Диван Milan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Milan, произведённого компанией ChiedoCover
39 790
Оптовая цена

Диван Milan

7
Фотография товара Диван Idyll 2, 1400*770*900мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Idyll 2, 1400*770*900мм, произведённого компанией ChiedoCover
46 190
Оптовая цена

Диван Idyll 2, 1400*770*900мм

5
Фотография товара Диван Лондон, горчичный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, горчичный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, горчичный, 1600

7
Фотография товара Диван Базис, коричневый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Базис, коричневый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
96 890

Диван Базис, коричневый, 2600

6
Фотография товара Диван Хаул, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хаул, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Диван Хаул, светло-серый

5
New
Фотография товара Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
129 09011
143 490 ₽

Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный

9

Товар в корзине

Диван Barcelona 2-местный
Диван Barcelona 2-местный
114 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, бордовый

7
Фотография товара Стол Монте К 100, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Стол Монте К 100, Орех

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Beetle PU бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Beetle PU бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99024
14 290 ₽Оптовая цена

Стул Beetle PU бежевый

26
В наличии 26 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE, произведённого компанией ChiedoCover
46 29057
105 690 ₽

Стол BALDE 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE

11
В наличии 2 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности