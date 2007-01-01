Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Barcelona 2-местный, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Barcelona 2-местный, светло-серый
13 оценок
129 09011
143 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван Barcelona 2-местный, светло-серый - фото 1Диван Barcelona 2-местный, светло-серый - фото 2Диван Barcelona 2-местный, светло-серый - фото 3Диван Barcelona 2-местный, светло-серый - фото 4Диван Barcelona 2-местный, светло-серый - фото 5Диван Barcelona 2-местный, светло-серый - фото 6Диван Barcelona 2-местный, светло-серый - фото 7
Распродажа

Диван Barcelona 2-местный, светло-серый

Артикул: CH-083-045
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2250 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья1680 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Barcelona — группа мягкой мебели с концепцией адаптивной трансформации. Лицевые и изнаночные стороны подушек спинки, сиденья, подлокотников могут иметь разные цвета, что позволяет менять образ дивана, кресла за считанные минуты. Четко очерченный каркас и «крылатые» детали определяют индивидуальность коллекции и выражают непринужденный комфорт. Подушки с буфами вызывают ассоциацию с парящими в небе облачками. Модели диванов, кроватей, кресел, пуфов словно «висят» в воздухе благодаря такой многослойности и едва заметным ножкам. Смотрятся необычно и легко.Мебельные каркасы состоят из хвойных брусков, влагостойкой березовой фанеры марки ФК. Использование этих материалов обеспечивает изделиям экологичность, надёжность и долговечность. За необычайную мягкость отвечают специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид. Металлические опоры мебели обеспечивают устойчивость, окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками, что предохраняет напольное покрытие от царапин. Barcelona — мебель, в которой есть место эмоциям и релаксу, она подстроится под ваше настроение и пространство, поддержит в нем приятное чувство тактильного уюта.Солидный представитель семейства диванов – 2-х местный двухсторонний диван Barselona! Для изготовления каркаса использованы деревянные бруски хвойных пород, они соединяются с помощью мебельных скоб и клея. Также в составе - березовая фанера марки ФК (класс эмиссии формальдегида фанеры - Е1), прокладочный картон и плиты МДФ. Надежные, хорошо зарекомендовавшие себя в производстве мебели, материалы.На каркасе основания установлены резинотканевые эластичные ремни, поверх них находится слой из спанбонда, пенополиуретана и синтепона. Это обеспечивает достаточную упругость и необходимую мягкость основания. Подлокотники выполнены из плиты МДФ 25мм толщиной, с настилом из пенополиуретана и синтепона.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2250 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья1680 мм
  • Глубина сиденья760 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материалметалл, МДФ, дерево, экокожа, массив, шенилл
  • Материал каркасамассив дерева, МДФ
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Мини-диван - "BETTA" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "BETTA", произведённого компанией ChiedoCover
45 990
Оптовая цена

Мини-диван - "BETTA"

62
Фотография товара Кушетка Parint текстиль, беленый дуб, brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Parint текстиль, беленый дуб, brown, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Parint текстиль, беленый дуб, brown

43
Фотография товара Диван hares velvet, red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, red, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, red

32
Фотография товара Диван Премьер, черный, трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Премьер, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 490
Оптовая цена

Диван Премьер, черный, трехместный

48
Фотография товара Мягкий угол Мэдисон правый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Мэдисон правый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Мягкий угол Мэдисон правый

9
Фотография товара Диван двухсекционный Сивас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухсекционный Сивас, произведённого компанией ChiedoCover
от66 390
Оптовая цена

Диван двухсекционный Сивас

9
Фотография товара Диван Iran от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Iran, произведённого компанией ChiedoCover
от130 090
Оптовая цена

Диван Iran

12
Фотография товара Диван трехместный Арман Комфорт Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Арман Комфорт Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от62 890
Оптовая цена

Диван трехместный Арман Комфорт Венге

10
Фотография товара Диван Эндино рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Эндино рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 990

Диван Эндино рогожка серый

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Кэнди велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
45 390

Диван Кэнди велюр бежевый

13
В наличии 3 шт.В пути 3 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, бежевая экокожа

13
Настоящее фото товара Стул Ronen с подлокотниками, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стул Ronen с подлокотниками, зеленый велюр

5
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK)

15
Фотография товара Стул Eames DSR зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames DSR зеленый

41
New
Фотография товара Стул кухонный Velocity, бежевый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул кухонный Velocity, бежевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
55 990

Стул кухонный Velocity, бежевый, золотой

11
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, экокожа, коричневый

12
Фотография товара Стул Whispara Enchan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Whispara Enchan, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул Whispara Enchan

10
В наличии 11209 шт.
Фотография товара Стул S75, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул S75, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул S75, белый

6
В наличии 102 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49044
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey, бежевый

26
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри

15

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Clash двухместный, серая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash двухместный, серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от88 590
Оптовая цена

Диван Clash двухместный, серая рогожка

8
Фотография товара Диван Qure от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure

6
Фотография товара Диван Elmir, белая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Elmir, белая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Elmir, белая рогожка

15
Фотография товара Диван West, коричневый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван West, коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от157 390
Оптовая цена

Диван West, коричневый велюр

11
Фотография товара Модуль Борн, кресло, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, кресло, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена

Модуль Борн, кресло, кремовый

11
Фотография товара Диван Алькор mini с подлокотниками, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Алькор mini с подлокотниками, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Диван Алькор mini с подлокотниками, рогожка

10
Фотография товара Диван Римус, оранжевый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Римус, оранжевый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
80 990

Диван Римус, оранжевый, 2600

8
New
Фотография товара Диван Amsterdam трёхместный, коричневый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Amsterdam трёхместный, коричневый, черный

9
New
Фотография товара Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный

11
New
Фотография товара Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный

10

Товар в корзине

Диван Barcelona 2-местный, светло-серый
Диван Barcelona 2-местный, светло-серый
129 090
143 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, бежевая экокожа

13
Настоящее фото товара Стул Ronen с подлокотниками, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стул Ronen с подлокотниками, зеленый велюр

5
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK)

15
Фотография товара Стул Eames DSR зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames DSR зеленый

41

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности