Характеристики товара
Описание
Главная особенность диванов и кресел из серии Хелиа - это элегантные фактурные драпировки, которые поддерживают тренд 2025-26 на объемность в дизайне интерьера. Вы можете заказать диваны в любом размере и цвета, а также кровати, стулья, кресла и пуфы в этом стиле.
Дизайнеры, с которыми мы сотрудничаем, часто выбирают именно мягкую мебель из линейки Хелиа для интерьеров в стиле конструктивизма, современного модерна, минимализма, хай-тек и неоклассики.
Возможно изготовление в различных размерах и тканях.
Количество мягких сидений зависит от размера дивана.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2600 мм
- Глубина900 мм
- Высота800 мм
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет