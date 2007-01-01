Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Диван Barcelona 2-местный, зеленый, черный
Диван Barcelona 2-местный, зеленый, черный
8 оценок
129 09011
143 490 ₽
Диван Barcelona 2-местный, зеленый, черный - фото 1Диван Barcelona 2-местный, зеленый, черный - фото 2Диван Barcelona 2-местный, зеленый, черный - фото 3Диван Barcelona 2-местный, зеленый, черный - фото 4Диван Barcelona 2-местный, зеленый, черный - фото 5Диван Barcelona 2-местный, зеленый, черный - фото 6Диван Barcelona 2-местный, зеленый, черный - фото 7
Распродажа

Диван Barcelona 2-местный, зеленый, черный

Артикул: CH-083-046
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2250 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья1680 мм
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Barcelona — группа мягкой мебели с концепцией адаптивной трансформации. Лицевые и изнаночные стороны подушек спинки, сиденья, подлокотников могут иметь разные цвета, что позволяет менять образ дивана, кресла за считанные минуты. Четко очерченный каркас и «крылатые» детали определяют индивидуальность коллекции и выражают непринужденный комфорт. Подушки с буфами вызывают ассоциацию с парящими в небе облачками. Модели диванов, кроватей, кресел, пуфов словно «висят» в воздухе благодаря такой многослойности и едва заметным ножкам. Смотрятся необычно и легко.Мебельные каркасы состоят из хвойных брусков, влагостойкой березовой фанеры марки ФК. Использование этих материалов обеспечивает изделиям экологичность, надёжность и долговечность. За необычайную мягкость отвечают специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид. Металлические опоры мебели обеспечивают устойчивость, окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками, что предохраняет напольное покрытие от царапин. Barcelona — мебель, в которой есть место эмоциям и релаксу, она подстроится под ваше настроение и пространство, поддержит в нем приятное чувство тактильного уюта.Солидный представитель семейства диванов – 2-х местный двухсторонний диван Barselona! Для изготовления каркаса использованы деревянные бруски хвойных пород, они соединяются с помощью мебельных скоб и клея. Также в составе - березовая фанера марки ФК (класс эмиссии формальдегида фанеры - Е1), прокладочный картон и плиты МДФ. Надежные, хорошо зарекомендовавшие себя в производстве мебели, материалы.На каркасе основания установлены резинотканевые эластичные ремни, поверх них находится слой из спанбонда, пенополиуретана и синтепона. Это обеспечивает достаточную упругость и необходимую мягкость основания. Подлокотники выполнены из плиты МДФ 25мм толщиной, с настилом из пенополиуретана и синтепона.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2250 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья1680 мм
  • Глубина сиденья760 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материалметалл, МДФ, дерево, экокожа, массив, шенилл
  • Материал каркасамассив дерева, МДФ
  • Цветзеленый, черный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSR черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 0904
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSR черный

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол обеденный Айташ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Айташ, произведённого компанией ChiedoCover
от120 290
Оптовая цена

Стол обеденный Айташ

174
Фотография товара Стул полубарный Бриф DD букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф DD букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Стул полубарный Бриф DD букле молочный

10
В наличии 14 шт.В пути 36 шт.
Настоящее фото товара Стол Millton 2, произведённого компанией ChiedoCover
от17 640
Оптовая цена

Стол Millton 2

50
Фотография товара Стул Падуя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Падуя, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Падуя

8
Распродажа
Фотография товара Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница, произведённого компанией ChiedoCover
23 99027
32 490 ₽Оптовая цена

Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница

26
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Marco, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Marco, белый

112
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стол деревянный Lorini белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Lorini белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стол деревянный Lorini белый

44
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул деревянный Амиата орех / ваниль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Амиата орех / ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул деревянный Амиата орех / ваниль

49
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Сканди, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Стол Сканди, белый

9

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Tott от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tott, произведённого компанией ChiedoCover
73 190
Оптовая цена

Диван Tott

15
Фотография товара Диван Idyll 2, 1400*770*900мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Idyll 2, 1400*770*900мм, произведённого компанией ChiedoCover
46 190
Оптовая цена

Диван Idyll 2, 1400*770*900мм

5
Фотография товара Диван Need 2, 2000*730*1090мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Need 2, 2000*730*1090мм, произведённого компанией ChiedoCover
153 190
Оптовая цена

Диван Need 2, 2000*730*1090мм

8
Фотография товара Диван Лондон, горчичный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, горчичный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, горчичный, 1600

7
Фотография товара Диван Базис, светло-коричневый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Базис, светло-коричневый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Базис, светло-коричневый, 1600

8
Фотография товара Диван Риззо, оранжевый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, оранжевый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
85 990

Диван Риззо, оранжевый, 2000

7
Фотография товара Диван Хаул, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хаул, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Диван Хаул, мятный

9
New
Фотография товара Диван Вэнити, бежевый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вэнити, бежевый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
85 990

Диван Вэнити, бежевый, 2000

6
New
Фотография товара Диван Barcelona 2-местный, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Barcelona 2-местный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
129 09011
143 490 ₽

Диван Barcelona 2-местный, бежевый

15
New
Фотография товара Диван Amsterdam трёхместный, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Amsterdam трёхместный, бежевый

12

