Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Мандэй, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мандэй, хром
12 оценок
3 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Мандэй, хром - фото 1

Стул Мандэй, хром

Артикул: CH-069-584
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота885 мм
  • Ширина сиденья360 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Секция многоместная ИЗО-2
Фотография товара Секция многоместная ИЗО-2 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул ученический регулируемый Декорум, серый, бежевый
Фотография товара Стул ученический регулируемый Декорум, серый, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Небольшой стул с округлой спинкой и мягким сиденьем может выступать как часть обеденной зоны, а может быть самостоятельной деталью в интерьере. Каркас стула выполнен из хромированного металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота885 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья395 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Стейси, белая экокожа/ зотолой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стейси, белая экокожа/ зотолой каркас , произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Стейси, белая экокожа/ зотолой каркас

46
Фотография товара Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево

54
Фотография товара Стул Хьюстон, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хьюстон, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стул Хьюстон, бежевый

82
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр синий

78
Фотография товара Кресло Oppo, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oppo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Кресло Oppo, синий

58
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Phoenix RS030-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Phoenix RS030-1, произведённого компанией ChiedoCover
от178 790
Оптовая цена

Кресло Phoenix RS030-1

36
Фотография товара Кресло Peacock от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Peacock, произведённого компанией ChiedoCover
от281 790
Оптовая цена

Кресло Peacock

32
Фотография товара Стул Herman, латте, велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, латте, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Herman, латте, велюр, белый каркас

5
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Стул Лоуренс, каркас серебро, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Лоуренс, каркас серебро, серый

14
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки черные, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Лима, ножки черные, бежевый

10

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, мрамор белый, белый муар

15
Хит
Фотография товара Стол Ларисса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Стол Ларисса

5
Настоящее фото товара Стол Терн квадратный ажурный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Терн квадратный ажурный

42
Фотография товара Стол кухонный Граф, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кухонный Граф, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стол кухонный Граф, белый мрамор

48
Фотография товара Стол Монте К 100, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена

Стол Монте К 100, Натуральное дерево

7
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол обеденный круглый Сканди К90, слоновая кость/орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный круглый Сканди К90, слоновая кость/орех, произведённого компанией ChiedoCover
от35 890
Оптовая цена

Стол обеденный круглый Сканди К90, слоновая кость/орех

15
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гибсон, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
47 590
Оптовая цена

Стол Гибсон, белый мрамор

33
Фотография товара Стол АРКОС 6-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-1, произведённого компанией ChiedoCover
25 790
Оптовая цена

Стол АРКОС 6-1

42
New
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, дуб вотан, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, дуб вотан, черный муар

9
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол обеденный стеклянный Nexus, D110, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный стеклянный Nexus, D110, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стол обеденный стеклянный Nexus, D110, металл, черный

8
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Настоящее фото товара Стул В-2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул В-2

76
Настоящее фото товара Стул Снас, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена

Стул Снас, черный

14
Фотография товара Стул Миранда, Слоновая кость/Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда, Слоновая кость/Серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена

Стул Миранда, Слоновая кость/Серый

6
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Миранда, Слоновая кость/Ромб Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда, Слоновая кость/Ромб Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена

Стул Миранда, Слоновая кость/Ромб Коричневый

5
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Флорешт, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флорешт, мягкий , произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Флорешт, мягкий

13
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ), красный

5
Распродажа
Фотография товара Стул Marinete, велюр, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
5 49016
6 499 ₽

Стул Marinete, велюр, капучино

26
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Даймонд велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Даймонд велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 5904
5 799 ₽

Стул Одди Даймонд велюр коричневый

11
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Даймонд велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Даймонд велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 5904
5 799 ₽

Стул Одди Даймонд велюр бежевый

9
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Лоуренс, каркас серебро, экокожа, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Лоуренс, каркас серебро, экокожа, светло-бежевый

5

Товар в корзине

Стул Мандэй, хром
Стул Мандэй, хром
3 190
В корзине

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, мрамор белый, белый муар

15
Хит
Фотография товара Стол Ларисса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Стол Ларисса

5
Настоящее фото товара Стол Терн квадратный ажурный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Терн квадратный ажурный

42
Фотография товара Стол кухонный Граф, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кухонный Граф, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стол кухонный Граф, белый мрамор

48

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Стулья Румба
Стулья Румба

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.04.2025 Новая весенняя коллекция мягких стульев для Хорека
Новая весенняя коллекция мягких стульев для Хорека

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.12.2025 Мебель из Польши
Мебель из Польши

Перейдите, чтобы узнать подробности