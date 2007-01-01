Характеристики товара
Описание
Небольшой стул с округлой спинкой и мягким сиденьем может выступать как часть обеденной зоны, а может быть самостоятельной деталью в интерьере. Каркас стула выполнен из хромированного металла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина490 мм
- Высота885 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья395 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет