Настоящее фото товара Диван Satori, охра, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Satori, охра
6 оценок
13 390
Диван Satori, охра - фото 1Диван Satori, охра - фото 2Диван Satori, охра - фото 3
Диван Satori, охра

Артикул: CH-084-214
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики

Характеристики товара

Описание

Диван станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн дивана позволяют с одинаковым успехом использовать его как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки1130 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки17.20 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

