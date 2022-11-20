Стул Флекс велюр пыльно-голубой

10 оценок

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Стул Флекс велюр пыльно-голубой

5
5 990 ₽6 990 ₽
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Стул Флекс велюр черный
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Стул Флекс велюр светло-сиреневый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:51х49х56

Вес брутто: 6,27 кг

Объем: 0,14 м3

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5.7 кг
  • Цветголубой

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