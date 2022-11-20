Концептуальная модель с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе.
1 коробка / 1 шт
Габариты: 95*96*15
Вес брутто: 15,500
Обьем: 0,180
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