Стол Tulip D90 белый

9 оценок

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Стол Tulip D90 белый

4.3
13 990 ₽18 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Концептуальная модель с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе.

1 коробка / 1 шт

Габариты: 95*96*15

Вес брутто: 15,500

Обьем: 0,180

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр900 мм
  • Вес13.2 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияКитай

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