Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1610 мм
- Глубина910 мм
- Высота1040 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Материалдерево
- Цветсерый
- Обивкакожзам
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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