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Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый, основание золотое, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тюльпан, серый, основание золотое
50 оценок
14 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Тюльпан, серый, основание золотое - фото 1Стул Тюльпан, серый, основание золотое - фото 2Стул Тюльпан, серый, основание золотое - фото 3Стул Тюльпан, серый, основание золотое - фото 4Стул Тюльпан, серый, основание золотое - фото 5Стул Тюльпан, серый, основание золотое - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Тюльпан, серый, основание золотое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Тюльпан, серый, основание золотое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Тюльпан, серый, основание золотое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Тюльпан, серый, основание золотое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Тюльпан, серый, основание золотое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Тюльпан, серый, основание золотое производства ChiedoCover
+12Реальное изображение товара 7 Стул Тюльпан, серый, основание золотое производства ChiedoCover

Стул Тюльпан, серый, основание золотое

Артикул: CH-024-762
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота835 мм
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота835 мм
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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