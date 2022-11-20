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Стул Осло велюр капучино

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Стул Осло велюр бежевый

Характеристики товара

Описание

Кухонный стул Осло в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Черные металлические ножки выдерживают нагрузки до 90 кг. Воздушный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья335 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес6.57 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка900 кг
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки15.14 кг

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