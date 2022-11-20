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Диван Corsica, сиреневый

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Характеристики товара

Описание

Оригинальный компактный диван Corsica. Отличительная особенность – цельная конструкция спинка-подлокотники-основание. Модель компактна - подходит для небольших помещений. Широкая цветовая гамма. Ножки дивана изготовлены из натурального дерева – бук, покрыты лаком или черной эмалью. Прочные, надежные и долговечные. Визуально не утяжеляют конструкцию, позволяют легко производить уборку. Каркас изделия состоит из деревянных брусков хвойных пород. Наполнение: несколько слоев пенополиуретана различных толщин и марок, синтепон.

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина1300 мм
  • Глубина850 мм
  • Ширина сиденья1050 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Материалткань, дерево, пенополиуретан
  • Цветсиреневый

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