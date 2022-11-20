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Пуф Sweet, серый

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Характеристики товара

Описание

Пуф каркасный

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Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Диаметр565 мм
  • Материалткань, дерево, пенополиуретан
  • Цветсерый

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