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Банкетка Каминос, какао

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Характеристики товара

Описание

Банкетки - одни из самых универсальных предметов обстановки. Они не занимают много места, функциональны, сочетаются с большинством интерьеров и помогут там, где обычная мебель не подходит. Изящная банкетка станет просто незаменимой – испытайте сами!

СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ Благодаря стильному шотландскому принту на мягком микровелюре, банкетка способна преобразить обстановку дома и добавить стиля! Надежные ножки выполнены из массива дерева со стильными металлическими трубками, в качестве подставки для обуви.

УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Банкетка вполне может стать дополнительным посадочным местом, подставкой для ног или в стандартном применении банкеткой в прихожей. Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.

УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ Каркас выполнен из массива древесины с последующим тонированием и покрытием лаком. Полка для обуви выполнена из металлической трубы. Сидение выполнено из рогожки с мягким наполнителем. Максимальная статическая нагрузка на банкетку 90 кг, на полку для обуви 10 кг.

*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 770 мм
Глубина 310 мм
Высота 70 мм
Вес в упаковке, кг: 6.64
Объем упаковки, м3: 0.017

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Основные характеристики

  • Высота490 мм
  • Ширина760 мм
  • Глубина310 мм
  • Вес5,88 кг
  • Материалдерево, микровелюр
  • Цветбежевый, коричневый, серый

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