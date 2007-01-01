Характеристики товара
Описание
Диван Леонардо 168 Бежевый — стильное и удобное решение для вашей кухни, гостиной или другого помещения. Его яркий зеленый цвет создаст атмосферу уюта и свежести, а длина 168 см идеально подойдет для компактных и просторных интерьеров.Каркас дивана выполнен из фанеры и ДВП, что обеспечивает прочность и долговечность. Наполнение из высококачественного ППУ СТ и холкона дарит комфорт и долгий срок службы, сохраняя форму и мягкость. Обивка из износостойкого велюра легко чистится и устойчива к повреждениям, что делает диван практичным для ежедневного использования.Диван оснащен механизмом трансформации «Дельфин», который позволяет быстро превратить его в удобное спальное место, обеспечивая комфортный отдых в любое время суток. Этот механизм идеально подходит для тех, кто ценит функциональность и экономию пространства.Диван Леонардо 168 Бежевый отлично впишется в интерьеры в стиле скандинавского или современного дизайна, сочетая минимализм с комфортом и элегантностью. Этот стильный и практичный диван станет центром внимания в вашем доме.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1680 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Длина спального места1550 мм
- Ширина спального места960 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес92 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасафанера, ДСП
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет