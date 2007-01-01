Характеристики товара
Описание
Диван Леонардо 168 Оранжевый — яркое и удобное решение для вашего дома, кухни или гостиной. С длиной 168 см и насыщенным оранжевым цветом, он станет центром внимания в любом интерьере. Его стильный и современный вид идеально подходит для помещений в скандинавском или современном стиле, придавая им яркость и уют.Каркас дивана изготовлен из прочной фанеры и ДВП, что гарантирует долговечность и надежность. Наполнение из высококачественного ППУ СТ и холкона обеспечивает комфорт и упругость, а обивка из износостойкого велюра легко чистится и долго сохраняет свой первозданный вид. Механизм трансформации "Дельфин" позволяет быстро и удобно преобразовать диван в полноценное спальное место, что делает его отличным выбором для небольших квартир и гостиных.Диван Леонардо 168 Оранжевый — это не только удобство, но и яркий акцент, который освежит любой интерьер. Он идеально подойдет для кухни, гостиной или других комнат вашего дома. Выбирайте стиль и комфорт с диваном Леонардо!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1680 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Длина спального места1550 мм
- Ширина спального места960 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес92 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасафанера, ДСП
- Цветоранжевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет