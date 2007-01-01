Характеристики товара
Описание
Студийный диван: элегантный комфорт для бизнес-пространств
Современный, стильный и функциональный — диван создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны комфорт гостей и лаконичный дизайн. Его минималистичная конструкция сочетает уют мягких подушек и прочность металлического каркаса, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.
Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — металлический каркас с матовым покрытием обеспечивает долговечность и надежность конструкции
✔ Комфорт премиум-класса — просторные подушки из качественного текстиля создают уютную атмосферу для отдыха
✔ Современная эстетика — контраст светлых тканей и черного каркаса подчеркивает стиль вашего пространства
Студийный диван — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны комфорт и эстетика.
Индивидуальное производство:
- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина800 мм
- Высота800 мм
- Материал каркасадерево, металл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет