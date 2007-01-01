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Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Лофт Фурор
45 оценок
25 990
Товар в корзине. Перейти
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Диван Лофт Фурор

Артикул: CH-004-679
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота800 мм
  • Материал каркасадерево, металл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Студийный диван: элегантный комфорт для бизнес-пространств

Современный, стильный и функциональный — диван создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны комфорт гостей и лаконичный дизайн. Его минималистичная конструкция сочетает уют мягких подушек и прочность металлического каркаса, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.

Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — металлический каркас с матовым покрытием обеспечивает долговечность и надежность конструкции
✔ Комфорт премиум-класса — просторные подушки из качественного текстиля создают уютную атмосферу для отдыха
✔ Современная эстетика — контраст светлых тканей и черного каркаса подчеркивает стиль вашего пространства

Студийный диван — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны комфорт и эстетика.

Индивидуальное производство:

- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота800 мм
  • Материал каркасадерево, металл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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