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Диван двухместный Бруклин Премиум

Артикул: CH-068-133
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1630 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота710 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материалпластик
  • Цветчерный
  • Обивкавелюр

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