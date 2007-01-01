Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1750 мм
- Ширина1000 мм
- Высота1650 мм
- Материалротанг
- Каркас диванаМеталл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый