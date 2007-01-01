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Диван Улей на ножках с ротангом

Артикул: CH-073-478
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1750 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота1650 мм
  • Материалротанг
  • Каркас диванаМеталл

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Диван Улей на ножках с ротангом
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