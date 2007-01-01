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Модуль Haven 2-х местный угловой правый - фото 1

Модуль Haven 2-х местный угловой правый

Артикул: CH-009-655
59 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1440 мм
  • Ширина780 мм
  • Высота820 мм

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Товар в корзине

Модуль Haven 2-х местный угловой правый
Модуль Haven 2-х местный угловой правый
от 48 190
В корзине

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