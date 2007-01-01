Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Хелиа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Хелиа, бежевый
7 оценок
66 390
Товар в корзине. Перейти
Диван Хелиа, бежевый - фото 1

Диван Хелиа, бежевый

Артикул: CH-081-966
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Vintage, велюр, розовый
Фотография товара Диван Vintage, велюр, розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 69.190₽
180 см — 71.890₽
190 см — 74.690₽
200 см — 77.290₽
210 см — 80.090₽
220 см — 82.790₽
230 см — 85.590₽
240 см — 88.290₽
250 см — 91.000₽
260 см — 95.690₽

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Cremona 160 Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Cremona 160 Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от83 19045
148 690 ₽Оптовая цена

Стол Cremona 160 Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

49
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Sage, бежевый, шенилл, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sage, бежевый, шенилл, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 79039
14 190 ₽Оптовая цена

Стул Sage, бежевый, шенилл, черный каркас

12
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стол EAMES, белый, D100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол EAMES, белый, D100, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стол EAMES, белый, D100

6
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Флорешт, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флорешт, мягкий , произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Флорешт, мягкий

13
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Детройт серый малый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Детройт серый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 09030
36 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Детройт серый малый

26
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Самуил, морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Стул Самуил, морская волна

13
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89016
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Натуральное дерево/Слоновая кость

9
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр красный

94
Фотография товара Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный

41
В пути 70 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Валенсия Винтаж NEW от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валенсия Винтаж NEW, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99034
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия Винтаж NEW

26
В наличии 108 шт.

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Chicago от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Chicago, произведённого компанией ChiedoCover
52 490
Оптовая цена

Диван Chicago

8
Фотография товара Диван Charming от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Charming, произведённого компанией ChiedoCover
58 590
Оптовая цена

Диван Charming

13
Фотография товара Диван Hella от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Hella, произведённого компанией ChiedoCover
137 190
Оптовая цена

Диван Hella

13
Фотография товара Диван Idyll 2, 1400*770*900мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Idyll 2, 1400*770*900мм, произведённого компанией ChiedoCover
46 190
Оптовая цена

Диван Idyll 2, 1400*770*900мм

5
Фотография товара Диван Need 2, 2000*730*1090мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Need 2, 2000*730*1090мм, произведённого компанией ChiedoCover
153 190
Оптовая цена

Диван Need 2, 2000*730*1090мм

8
New
Фотография товара Диван Вэнити, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вэнити, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Вэнити, зеленый

7
Фотография товара Диван Вэнити, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вэнити, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Вэнити, бежевый

14
Фотография товара Диван Базис, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Базис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Базис, зеленый

5
New
Фотография товара Диван Хелиа, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
66 390

Диван Хелиа, бордовый

8
Фотография товара Диван Хелиа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
66 390

Диван Хелиа, серый

8

Товар в корзине

Диван Хелиа, бежевый
Диван Хелиа, бежевый
66 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Cremona 160 Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Cremona 160 Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от83 19045
148 690 ₽Оптовая цена

Стол Cremona 160 Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

49
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Sage, бежевый, шенилл, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sage, бежевый, шенилл, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 79039
14 190 ₽Оптовая цена

Стул Sage, бежевый, шенилл, черный каркас

12
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стол EAMES, белый, D100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол EAMES, белый, D100, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стол EAMES, белый, D100

6
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Флорешт, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флорешт, мягкий , произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Флорешт, мягкий

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности