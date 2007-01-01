Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Хелиа, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Хелиа, молочный
6 оценок
66 390
Диван Хелиа, молочный - фото 1

Диван Хелиа, молочный

Артикул: CH-081-965
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбелый
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 69.190₽
180 см — 71.890₽
190 см — 74.690₽
200 см — 77.290₽
210 см — 80.090₽
220 см — 82.790₽
230 см — 85.590₽
240 см — 88.290₽
250 см — 91.000₽
260 см — 95.690₽

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260 см можно согласовать с менеджером


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), синий

14
Распродажа
Фотография товара Стол BELLUNO от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BELLUNO, произведённого компанией ChiedoCover
от86 69052
180 090 ₽Оптовая цена

Стол BELLUNO

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, коричневый

9
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Нево, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Нево, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
45 390 ₽

Стол Лофт Нево, ЛДСП

13
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, белый

13
Фотография товара Стол Петир дуб с пилением / белая шагрень от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Петир дуб с пилением / белая шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
35 690
Оптовая цена

Стол Петир дуб с пилением / белая шагрень

30
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ

57
Настоящее фото товара Стол BERGEN-3, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стол BERGEN-3

47
Фотография товара Стул Oolong, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oolong, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул Oolong, серый

55
Фотография товара Стол деревянный Дейвер молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дейвер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 290
Оптовая цена

Стол деревянный Дейвер молочный

50
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Tott от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tott, произведённого компанией ChiedoCover
73 190
Оптовая цена

Диван Tott

15
Фотография товара Диван Muss от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Muss, произведённого компанией ChiedoCover
90 690
Оптовая цена

Диван Muss

8
Фотография товара Диван Charming от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Charming, произведённого компанией ChiedoCover
58 590
Оптовая цена

Диван Charming

13
Фотография товара Диван Need 2, 2000*730*1090мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Need 2, 2000*730*1090мм, произведённого компанией ChiedoCover
153 190
Оптовая цена

Диван Need 2, 2000*730*1090мм

8
Фотография товара Диван Лондон, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, молочный

5
Фотография товара Диван Лондон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, серый

11
Фотография товара Диван Норис, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Норис, розовый

11
Настоящее фото товара Диван Риззо, красный, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, красный

8
Настоящее фото товара Диван Хелиа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
66 390

Диван Хелиа, бежевый

7
Фотография товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный, произведённого компанией ChiedoCover
66 390

Диван Хелиа, бежевый, кант черный

11

