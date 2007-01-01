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Настоящее фото товара Кресло Manon, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Manon
37 оценок
112 990
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Manon

Артикул: CH-050-393
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота650 мм
  • Материалметалл, ткань, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из древесины. Наполнитель – мягкий пенополиуретан. Кресло представлено в ткани букле, цвет белый. Ножки массив, цвет венге.   Возможны различные варианты ткани в доступных цветах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота650 мм
  • Материалметалл, ткань, дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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