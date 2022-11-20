Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина600 мм
- Высота650 мм
- Материалметалл, ткань, дерево
Стул Oliver Square велюр мятный
Стул Oliver Square велюр синий
Стул Oliver Square велюр капучино
Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой
Стул Oliver Square велюр светло-серый
Стул Oliver Square велюр серый
Стул Oliver Square велюр темно-серый
Стул Oliver Square велюр черный
Стул Алекса велюр пыльно-розовый
Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех
Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард
Стул-кресло Самба М, желтый
Стул пластиковый Ari на полозьях
Кресло CH-330M без подлокотников, желтый
Стол Conti, бежевый глянец
Кресло Swan, натуральная кожа
Офисное кресло Таварес, бежевый велюр
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден