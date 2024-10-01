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Стул Wiesbaden, паутинка

Артикул: CH-067-623
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул с оригинальной дизайнерской конструкцией спинки и посадочного места. Данная модель выглядит в интерьере очень оригинально, стильно и современна в сочетании с комфортом. Обивка стула из мебельной ткани Велюр (Голландский вельвет ) - гладкая, мягкая и устойчива к механическим повреждениям. Такая модель легко чистится, не требует особого ухода (сухая чистка) и станет идеальным вариантом для владельцев животных. Металлические ножки устойчивы и надежны, с интересным дизайнерским решением. Лаконичный дизайн стула подойдет к обеденному и письменному столу, прекрасно впишется в Ваш интерьер спальни, гостиной или комнаты, так как имеет разнообразные расцветки обивки. Данная мебель также подойдет для коммерческого использования – гостиницы, бары, рестораны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота470 мм
  • Вес5,9 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасабелый, черный

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