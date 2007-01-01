Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван-кровать Nanna, произведённого компанией ChiedoCover
Диван-кровать Nanna
10 оценок
23 390
Товар в корзине. Перейти
Диван-кровать Nanna - фото 1Диван-кровать Nanna - фото 2Диван-кровать Nanna - фото 3
NEW

Диван-кровать Nanna

Артикул: CH-079-986
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1920 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Vintage, велюр, розовый
Фотография товара Диван Vintage, велюр, розовый от компании ChiedoCover.
Следующий Versace диван 3-х местный
Фотография товара Versace диван 3-х местный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Особенности:

  • Съемный чехол
  • В комплект входят две подушки
  • Короб для постельных принадлежностей отсутствует

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1920 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Длина спального места1920 мм
  • Ширина спального места1050 мм
  • Материалрогожка
  • Материал каркасафанера, дерево
  • Каркас диванаДерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Chester диван лавсит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от155 390
Оптовая цена

Chester диван лавсит

30
Фотография товара Диван Робб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Робб, произведённого компанией ChiedoCover
от59 590

Диван Робб

98
Настоящее фото товара Диван Chester S двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Диван Chester S двухместный

35
Фотография товара Диван Шелби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Шелби, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Диван Шелби

9
Фотография товара Диван Meadow 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Meadow 2, произведённого компанией ChiedoCover
177 790
Оптовая цена

Диван Meadow 2

7
Фотография товара Диван Muss от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Muss, произведённого компанией ChiedoCover
90 690
Оптовая цена

Диван Muss

8
Фотография товара Диван Натта 600, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Натта 600, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Диван Натта 600, горчичный

14
Фотография товара Диван Натта 1000, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Натта 1000, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Диван Натта 1000, горчичный

6
Фотография товара Диван-кровать Локи, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Локи, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Диван-кровать Локи, мокко

10
Фотография товара Диван Rose от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Rose, произведённого компанией ChiedoCover
28 290

Диван Rose

10

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Прованс 3, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19018
7 490 ₽Оптовая цена

Стул Прованс 3, деревянный

39
Фотография товара Стул Меган, велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган, велюр светло-серый

76
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 290
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черный

41
Распродажа
Фотография товара Стул Field пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Field пластик черный

34
В наличии 87 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Nikki розовый/ брусничный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nikki розовый/ брусничный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69056
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Nikki розовый/ брусничный

47
В наличии 23 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Dario, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
16 49039
26 790 ₽Оптовая цена

Стол Dario, прозрачный, закаленное стекло

67
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол Leila, белый, мдф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Leila, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Стол Leila, белый, мдф

31
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от61 290
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый

39
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, серый букле, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый букле, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, серый букле, ножки черные

71
Распродажа
Фотография товара Стол Демавенд, дуб мореный + черный, массив от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Демавенд, дуб мореный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
24 8907
26 690 ₽Оптовая цена

Стол Демавенд, дуб мореный + черный, массив

159

Другие товары из раздела классические диваны

Фотография товара Versace диван лавсит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Versace диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от219 190
Оптовая цена

Versace диван лавсит

89
Фотография товара Chester диван 3-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Chester диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
204 190
Оптовая цена

Chester диван 3-х местный

36
Настоящее фото товара Диван кровать Каталония, произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена

Диван кровать Каталония

87
Настоящее фото товара Диван кровать Родос, произведённого компанией ChiedoCover
73 190
Оптовая цена

Диван кровать Родос

98
Настоящее фото товара Диван Angelic двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Angelic двухместный

62
Настоящее фото товара Диван Angelic трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 890
Оптовая цена

Диван Angelic трехместный

82
Настоящее фото товара Диван Arden двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена

Диван Arden двухместный

64
Настоящее фото товара Диван Chester S трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от75 890
Оптовая цена

Диван Chester S трехместный

62
Настоящее фото товара Диван Hariston двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от60 590
Оптовая цена

Диван Hariston двухместный

82
Настоящее фото товара Диван Hariston трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 290
Оптовая цена

Диван Hariston трехместный

62

Товар в корзине

Диван-кровать Nanna
Диван-кровать Nanna
23 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Прованс 3, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19018
7 490 ₽Оптовая цена

Стул Прованс 3, деревянный

39
Фотография товара Стул Меган, велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган, велюр светло-серый

76
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 290
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черный

41
Распродажа
Фотография товара Стул Field пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Field пластик черный

34
В наличии 87 шт.В пути 60 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности