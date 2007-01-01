Характеристики товара
Описание
Особенности:
- Съемный чехол
- В комплект входят две подушки
- Короб для постельных принадлежностей отсутствует
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1920 мм
- Глубина930 мм
- Высота870 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Длина спального места1920 мм
- Ширина спального места1050 мм
- Материалрогожка
- Материал каркасафанера, дерево
- Каркас диванаДерево
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет