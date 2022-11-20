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Диван Chester S двухместный - фото 1

Диван Chester S двухместный

15 оценок
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Зеркало Флора

Характеристики товара

Описание

Диван возможно изготовить с раскладным механизмом. Подробности уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1600 мм
  • Глубина1020 мм
  • Материалдерево

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