Характеристики товара
Описание
Диван возможно изготовить с раскладным механизмом. Подробности уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина1020 мм
- Материалдерево
Диван возможно изготовить с раскладным механизмом. Подробности уточняйте у менеджера.
Диван Бурлеск
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Матрац "Нежность"
Диван Лиатрис
Диван Бруни тик-так
Диван Родео большой
Диван Довиль большой
Диван Сабаль
Дизайнерское кресло Лотос
Стол придиванный Агами