Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина960 мм
- Материалдерево
- Материал сиденьяткань
Диван Бурлеск
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