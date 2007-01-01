Характеристики товара
Описание
Модель отличается удобным механизмом еврокнижки, что позволяет легко и быстро преобразовывать диван из сидячего положения в кровать. Это особенно полезно для неожиданных гостей или для комфортного ночного отдыха. Широкие подлокотники добавляют не только стильный акцент в общий дизайн дивана, но и обеспечивают дополнительный комфорт при сидении. Они могут использоваться для отдыха рук и как поддержка при расслаблении. Массивные опоры придают дивану устойчивость и надежность. Мягкие ткани и наполнители делают использование дивана приятным и комфортным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина1050 мм
- Высота890 мм
- Наполнитель подушекСинтепух
- Материалфанера, ткань, ЛДСП
- Материал сиденьяткань
- Механизмеврокнижка
- Цветголубой
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет