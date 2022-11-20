Характеристики товара
Описание
Прямой двухместный диван «Римини». Его легко можно представить в гостиной или детской, в просторном доме или квартире-студии. Внутри дивана установлен механизм трансформации «Еврокнижка», отличающийся надежностью, долговечностью и удобством эксплуатации. Благодаря ему диван не придется отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Под сиденьем расположен вместительный ящик для белья. Для наполнителя использован блок независимых пружин, так что сидеть и отдыхать на диване будет особенно комфортно. Подушки спинки, сиденье и подлокотники украшены контрастным кантом и декоративными неглубокими утяжками.
Механизм «Еврокнижка»
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина980 мм
- Длина2210 мм
- Длина спального места2000 мм
- Ширина спального места1500 мм
- Материалвелюр
- Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия