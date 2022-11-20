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Римини Диван тканевый прямой бежевый - фото 1

Римини Диван тканевый прямой бежевый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прямой двухместный диван «Римини». Его легко можно представить в гостиной или детской, в просторном доме или квартире-студии. Внутри дивана установлен механизм трансформации «Еврокнижка», отличающийся надежностью, долговечностью и удобством эксплуатации. Благодаря ему диван не придется отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Под сиденьем расположен вместительный ящик для белья. Для наполнителя использован блок независимых пружин, так что сидеть и отдыхать на диване будет особенно комфортно. Подушки спинки, сиденье и подлокотники украшены контрастным кантом и декоративными неглубокими утяжками.

Механизм «Еврокнижка»

Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации

Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене

В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина980 мм
  • Длина2210 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1500 мм
  • Материалвелюр
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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