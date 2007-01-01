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Настоящее фото товара Диван Марбл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Марбл, серый
15 оценок
33 490
Товар в корзине. Перейти
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Диван Марбл, серый

Артикул: CH-087-385
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота750 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП, массив бука
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Создайте уютную зону для отдыха и общения. Диван — воплощает современный минимализм: лаконичные формы, благородная серо-голубая обивка и элегантные деревянные ножки создают атмосферу спокойствия и порядка, стиль и практичность в каждой детали.Мягкая фактура ткани визуально смягчает строгие линии, а аккуратная стежка на спинке и сиденье добавляет модели выразительности, не перегружая интерьер деталями. Диван идеально вписывается в светлое, наполненное воздухом пространство, подчеркивая статус и вкус владельцев.Подарите себе и близким комфорт без лишних сложностей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота750 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП, массив бука
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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