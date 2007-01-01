Характеристики товара
Описание
Создайте уютную зону для отдыха и общения. Диван — воплощает современный минимализм: лаконичные формы, благородная серо-голубая обивка и элегантные деревянные ножки создают атмосферу спокойствия и порядка, стиль и практичность в каждой детали.Мягкая фактура ткани визуально смягчает строгие линии, а аккуратная стежка на спинке и сиденье добавляет модели выразительности, не перегружая интерьер деталями. Диван идеально вписывается в светлое, наполненное воздухом пространство, подчеркивая статус и вкус владельцев.Подарите себе и близким комфорт без лишних сложностей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина870 мм
- Высота750 мм
- Материалфанера, ткань, ЛДСП, массив бука
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет