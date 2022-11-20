Товар в корзине. Перейти
Сканди Диван тканевый прямой розовый - фото 1Сканди Диван тканевый прямой розовый - фото 2Сканди Диван тканевый прямой розовый - фото 3

Сканди Диван тканевый прямой розовый

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сканди Диван тканевый прямой серый
Сканди Диван тканевый прямой серый
Следующий Слим Kids Диван тканевый прямой розовый
Сканди Диван тканевый прямой серый

Характеристики товара

Описание

Сканди — ультрасовременная модель в любимом многими скандинавском стиле. Благодаря лаконичным линиям силуэта и простым формам диван отлично впишется в современный интерьер. Деревянные ножки приподнимают модель над полом, делают ее визуально легкой и облегчают уборку под мебелью. Узкие подлокотники экономят пространство и при этом удобные и функциональные. Большие мягкие подспинные подушки обеспечивают комфортную посадку и гарантируют полноценный отдых. Модель Сканди выполнена на базе механизма «Тик-Так» (Пантограф). Чтобы получить спальное место достаточно выдвинуть сиденье и откинуть спинку. Два легких движения и перед вами комфортная кровать для ежедневного сна. Система характеризуется высокой прочностью, надежностью, долговечностью и простотой в эксплуатации.

Механизм «Тик-Так» (Пантограф)

Механизм трансформации тик-так позволяет получить ровное спальное место при помощи выдвижения сиденья и откидывания спинки дивана

Система характеризуется высокой прочностью, надежностью, долговечностью и простотой в эксплуатации

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина960 мм
  • Длина2120 мм
  • Материалвелюр
  • Материал каркасафанера, дерево, ДСП
  • Цветрозовый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Слим Kids Диван тканевый прямой розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
11

Слим Kids Диван тканевый прямой розовый

В наличии 7 шт.
Слим Kids Диван тканевый прямой бежевыйНастоящее фото товара Слим Kids Диван тканевый прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
5

Слим Kids Диван тканевый прямой бежевый

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Слим Kids Диван тканевый прямой синий, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
11

Слим Kids Диван тканевый прямой синий

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Токио Диван тканевый прямой серый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 490
Оптовая цена
11

Токио Диван тканевый прямой серый

Настоящее фото товара Токио Диван тканевый прямой мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 490
Оптовая цена
6

Токио Диван тканевый прямой мятный

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Токио Диван тканевый прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 490
Оптовая цена
15

Токио Диван тканевый прямой бежевый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Токио Диван тканевый прямой розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 490
Оптовая цена
5

Токио Диван тканевый прямой розовый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Флэтфорд Диван тканевый прямой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена
11

Флэтфорд Диван тканевый прямой коричневый

Настоящее фото товара Флэтфорд Диван тканевый прямой серый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена
11

Флэтфорд Диван тканевый прямой серый

Настоящее фото товара Флэтфорд Диван тканевый прямой мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена
13

Флэтфорд Диван тканевый прямой мятный

Другие товары из разделадиваны для дома
Настоящее фото товара Форест Диван-кровать бескаркасный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена
10

Форест Диван-кровать бескаркасный бежевый

Настоящее фото товара Форест Диван-кровать бескаркасный коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена
9

Форест Диван-кровать бескаркасный коричневый

Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
6

Юта Диван тканевый прямой коричневый

Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
10

Юта Диван тканевый прямой серый

Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
6

Юта Диван тканевый прямой мятный

Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
15

Юта Диван тканевый прямой бежевый

Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
7

Юта Диван тканевый прямой горчичный

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
5

Юта Диван тканевый прямой зеленый

Настоящее фото товара Валенсия Диван-кровать прямой темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от36 490
Оптовая цена
12

Валенсия Диван-кровать прямой темно-серый

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Валенсия Диван-кровать прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от36 490
Оптовая цена
14

Валенсия Диван-кровать прямой бежевый

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
13

Стул Хит 25мм - кожзам

Настоящее фото товара Стул Виота 223, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
7

Стул Виота 223, серый

Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)Настоящее фото товара Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
12

Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)

Стул Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 49019
7 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Меган велюр пыльно-синий

В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стул Вашингтон, белая экокожа/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
7

Стул Вашингтон, белая экокожа/ золото

Стул пластиковый Snow, желтыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Snow, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Snow, желтый