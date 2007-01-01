Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Nootropic, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Nootropic, серый
14 оценок
12 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Nootropic, серый - фото 1Диван Nootropic, серый - фото 2Диван Nootropic, серый - фото 3Диван Nootropic, серый - фото 4Диван Nootropic, серый - фото 5Диван Nootropic, серый - фото 6Диван Nootropic, серый - фото 7Диван Nootropic, серый - фото 8Диван Nootropic, серый - фото 9Диван Nootropic, серый - фото 10
NEW

Диван Nootropic, серый

Артикул: CH-084-303
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки141 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от119 790
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый

47
Фотография товара Диван угловой Шерлок Макси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Шерлок Макси, произведённого компанией ChiedoCover
69 090
Оптовая цена

Диван угловой Шерлок Макси

31
Фотография товара Диван Tuske, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tuske, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
79 990
Оптовая цена

Диван Tuske, желтый

80
Хит
Фотография товара Диван Сорренто 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сорренто 4, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
Оптовая цена

Диван Сорренто 4

88
Настоящее фото товара Диван Алекто, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Диван Алекто, черный, трехместный

69
Фотография товара Диван Wiren, рогожка капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Wiren, рогожка капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590
Оптовая цена

Диван Wiren, рогожка капучино

10
Фотография товара Мягкий угол Борн, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Борн, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
143 190
Оптовая цена

Мягкий угол Борн, мокко

15
Распродажа
Фотография товара Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
135 5906
143 490 ₽

Диван Barcelona 2-местный, светло-зеленый, черный

9
Распродажа
Фотография товара Диван Amsterdam трёхместный, коричневый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Amsterdam трёхместный, коричневый, черный

9
Распродажа
Фотография товара Диван Amsterdam трёхместный, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Amsterdam трёхместный, светло-коричневый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Turn с подлокотниками, белый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turn с подлокотниками, белый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул Turn с подлокотниками, белый, пластик

15
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), голубой

13
Распродажа
Фотография товара Стул STAMEN Светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул STAMEN Светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 69038
17 090 ₽Оптовая цена

Стул STAMEN Светло-бежевый

12
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, пэчворк

8
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Джеро орех натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джеро орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Стул Джеро орех натуральный

6
Фотография товара Стул Vale, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vale, серый, произведённого компанией ChiedoCover
90 090

Стул Vale, серый

10
Настоящее фото товара Стул барный мягкий Vogue Line, велюр, металл, черный, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стул барный мягкий Vogue Line, велюр, металл, черный, шоколад

14
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Braid, поворотный, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стул кухонный Braid, поворотный, светло-серый, черный

13
Распродажа
Фотография товара Стул Enave, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Enave, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 39021
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Enave, капучино

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул вращающийся Робб, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Робб, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 3901
9 400 ₽Оптовая цена

Стул вращающийся Робб, велюр, черный

26
В наличии 90 шт.

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Мондо угловые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мондо угловые, произведённого компанией ChiedoCover
от72 390
Оптовая цена

Диван Мондо угловые

14
Фотография товара Диван Qure, фиолетовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, фиолетовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure, фиолетовый велюр

14
Фотография товара Диван Wiren, темно-серая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Wiren, темно-серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590
Оптовая цена

Диван Wiren, темно-серая рогожка

7
Фотография товара Диван Wiren, серая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Wiren, серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590
Оптовая цена

Диван Wiren, серая рогожка

13
Фотография товара Диван Andora, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Andora, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от70 290
Оптовая цена

Диван Andora, желтый велюр

6
Фотография товара Модуль Борн, оттоманка, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, оттоманка, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Модуль Борн, оттоманка, кремовый

15
Фотография товара Диван Ритта, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ритта, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
55 290
Оптовая цена

Диван Ритта, горчичный

12
Фотография товара Диван Честер, оранжевый, велюр, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, оранжевый, велюр, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
56 790

Диван Честер, оранжевый, велюр, 2000

13
Фотография товара Диван Lounge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Lounge, произведённого компанией ChiedoCover
77 390

Диван Lounge

6
New
Фотография товара Диван Satori, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Satori, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Диван Satori, серый

15

Товар в корзине

Диван Nootropic, серый
Диван Nootropic, серый
12 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Turn с подлокотниками, белый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turn с подлокотниками, белый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул Turn с подлокотниками, белый, пластик

15
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), голубой

13
Распродажа
Фотография товара Стул STAMEN Светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул STAMEN Светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 69038
17 090 ₽Оптовая цена

Стул STAMEN Светло-бежевый

12
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, пэчворк

8
В наличии 20 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности