Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600
15 оценок
84 290
Товар в корзине. Перейти
Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600 - фото 1Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600 - фото 2Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600 - фото 3Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600 - фото 4Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600 - фото 5Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600 - фото 6Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600 - фото 7
NEW

Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600

Артикул: CH-081-934
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Механизмспартак
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600
Фотография товара Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600 от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Честер, оранжевый, экокожа, механизм Спартак, 1600
Фотография товара Диван Честер, оранжевый, экокожа, механизм Спартак, 1600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Римус – идеальное место для отдыха и расслабления ваших гостей. Его мягкая обивка и продуманная конструкция создают ощущение домашнего уюта, при этом диван легко впишется в любой интерьер, от классического до современного.

Ключевые преимущества для HoReCa:

• Непревзойденный комфорт: Мягкая обивка и эргономичный дизайн дарят ощущение полного расслабления.
• Универсальный стиль: Легко адаптируется к любому интерьеру, подчеркивая его уникальность.
• Долговечность и износостойкость: Материалы подобраны для интенсивного использования в профессиональной среде.
• Легкость в уходе: Материалы обивки устойчивы к загрязнениям и просты в чистке, что экономит ваше время.
• Создание атмосферы: Превращает любое пространство в уютное место для отдыха и общения.

Инвестируйте в комфорт ваших гостей и стиль вашего заведения с этим универсальным диваном.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Механизмспартак
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Честер, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от73 490

Диван Честер, черный

100
Фотография товара Диван Vees, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Vees, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
77 790
Оптовая цена

Диван Vees, голубой

79
Фотография товара Диван «Сорренто» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван «Сорренто», произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена

Диван «Сорренто»

49
Фотография товара Центральная секция Лаунж Box от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Центральная секция Лаунж Box, произведённого компанией ChiedoCover
47 790
Оптовая цена

Центральная секция Лаунж Box

78
Фотография товара Диван Квинс Угловой вельвет, белый blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс Угловой вельвет, белый blue, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Квинс Угловой вельвет, белый blue

57
Фотография товара Диван Кентау Угловой вельвет дуб беленый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кентау Угловой вельвет дуб беленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Кентау Угловой вельвет дуб беленый, черный

55
Фотография товара Диван hares velvet, coral от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, coral, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, coral

79
Фотография товара Диван Кин, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кин, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Диван Кин, коричневый

32
Фотография товара Диван Эребру от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Эребру, произведённого компанией ChiedoCover
от47 790
Оптовая цена

Диван Эребру

5
Распродажа
Фотография товара Диван Хэнк, рогожка Austin 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хэнк, рогожка Austin 19, произведённого компанией ChiedoCover
от29 59060
73 490 ₽

Диван Хэнк, рогожка Austin 19

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Верон, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Верон, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул барный Верон, кремовый

9
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул Ronen, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ronen, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стул Ronen, бежевый велюр

15
Фотография товара Стул Cadence Serene коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cadence Serene коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Cadence Serene коричневый

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Барон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Барон, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Барон

74
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, оливковый

13
Фотография товара Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки

26
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, голубой

14
Распродажа
Фотография товара Стул Ингольф Ж чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф Ж чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7902
6 890 ₽Оптовая цена

Стул Ингольф Ж чёрный

7
В наличии 8 шт.
Фотография товара Cтул Mervyn, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Mervyn, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Cтул Mervyn, черный, коричневый

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Simple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Simple , произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул Simple

15

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Умео от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Умео, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490

Диван Умео

12
Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл

13
Фотография товара Диван Iran от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Iran, произведённого компанией ChiedoCover
от130 090
Оптовая цена

Диван Iran

12
Фотография товара Диван Qure, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure, бежевый велюр

12
Фотография товара Диван Donter, зеленый рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Donter, зеленый рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390
Оптовая цена

Диван Donter, зеленый рогожка

10
Фотография товара Диван Френда, серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Френда, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена

Диван Френда, серый, каркас черный

10
Фотография товара Мягкий угол Борн с оттоманкой, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Борн с оттоманкой, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
120 190
Оптовая цена

Мягкий угол Борн с оттоманкой, светло-серый

7
Фотография товара Диван Джуно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Джуно, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Диван Джуно

8
Фотография товара Диван Эндино рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Эндино рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
39 890

Диван Эндино рогожка бежевый

11
В наличии 2 шт.
New
Фотография товара Диван Римус, кирпичный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Римус, кирпичный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
59 090

Диван Римус, кирпичный, 1600

12

Товар в корзине

Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600
Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600
84 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Верон, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Верон, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул барный Верон, кремовый

9
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул Ronen, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ronen, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стул Ronen, бежевый велюр

15
Фотография товара Стул Cadence Serene коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cadence Serene коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Cadence Serene коричневый

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Барон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Барон, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Барон

74

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности