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Настоящее фото товара Стул Басси черный/велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Басси черный/велюр бежевый
6 оценок
10 090
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Стул Басси черный/велюр бежевый - фото 1Стул Басси черный/велюр бежевый - фото 2Стул Басси черный/велюр бежевый - фото 3Стул Басси черный/велюр бежевый - фото 4

Стул Басси черный/велюр бежевый

Артикул: CH-088-964
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота760 мм
  • Вес8.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Басси с увеличенной толщиной сидения и мягкой эргономичной спинкой очень удобное и при этом легкое. Даже ребенок сможет пододвинуть полукресло, как ему удобно. Дорогой велюр с выделкой "микробукле" легко чистится как обычный велюр, не скатывается и рекомендуется в семьи с домашними животными

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота760 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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