Характеристики товара
Описание
Диван «Марко» — идеальное сочетание стиля, комфорта и надежности. Механизм раскладывания МТД обеспечивает плавное и бесшумное превращение в спальное место одним движением . Матрас с пружинами «змейка» гарантирует правильную поддержку позвоночника и долговечность, не продавливаясь даже при ежедневном использовании. Каркас и обивка выполнены из качественных материалов: износостойкая ткань и плотный наполнитель, устойчивый к деформации. Диван «Марко» — идеальное решение для вашей кухни, детской, спальни,гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1310 мм
- Глубина950 мм
- Высота800 мм
- Глубина сиденья600 мм
- Длина спального места1990 мм
- Ширина спального места1000 мм
- Высота посадочного места 480 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасафанера, ДСП
- Цветкрасный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет