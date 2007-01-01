Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Норис, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Норис, бежевый, 1600
8 оценок
52 790
Диван Норис, бежевый, 1600 - фото 1Диван Норис, бежевый, 1600 - фото 2Диван Норис, бежевый, 1600 - фото 3Диван Норис, бежевый, 1600 - фото 4Диван Норис, бежевый, 1600 - фото 5

Диван Норис, бежевый, 1600

Артикул: CH-081-943
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота930 мм
  • Цветбежевый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Диван Норис – идеальное место для отдыха и расслабления ваших гостей. Его мягкая обивка и продуманная конструкция создают ощущение домашнего уюта, при этом диван легко впишется в любой интерьер, от классического до современного.

Ключевые преимущества для HoReCa:

• Непревзойденный комфорт: Мягкая обивка и эргономичный дизайн дарят ощущение полного расслабления.
• Универсальный стиль: Легко адаптируется к любому интерьеру, подчеркивая его уникальность.
• Долговечность и износостойкость: Материалы подобраны для интенсивного использования в профессиональной среде.
• Легкость в уходе: Материалы обивки устойчивы к загрязнениям и просты в чистке, что экономит ваше время.
• Создание атмосферы: Превращает любое пространство в уютное место для отдыха и общения.

Инвестируйте в комфорт ваших гостей и стиль вашего заведения с этим универсальным диваном.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота930 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

