Товар в корзине. Перейти
Раздвижной обеденный стол Boddy - фото 1Раздвижной обеденный стол Boddy - фото 2Раздвижной обеденный стол Boddy - фото 3Раздвижной обеденный стол Boddy - фото 4Раздвижной обеденный стол Boddy - фото 5

Раздвижной обеденный стол Boddy

Артикул: CH-073-380
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Раскладной обеденный стол Loon
Фотография товара Раскладной обеденный стол Loon от компании ChiedoCover.
Следующий Стол обеденный Lauri, серый
Фотография товара Стол обеденный Lauri, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Круглый раздвижной обеденный стол в трендовом минималистичном дизайне. Столешница выполнена из керамики, опоры — из металла. Керамика по прочности не уступает камню: долговечная, износостойкая, не боится влаги и высокой температуры, устойчива к сколам и царапинам.

Архитектура смотрится легко и визуально не перегружает пространство. Четыре опоры в форме «угол» поддерживают круглую столешницу, сходятся в центре, образуя пространство для эргономичной расстановки стульев. Столешница увеличивается, меняя форму на овальную, при помощи дополнительной секции, которая появляется при раздвижении центральных элементов. Округлые формы в интерьере располагают к непринужденности, спокойствию, простоте взаимодействия. Стол Boddy — эстетичный выбор для кухни, обеденной зоны в гостиной, студии.

Материал столешницы - керамика толщиной 12 мм., материал основания – металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200/1500 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота745 мм
  • Вес66.85 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела кухонные столы

Товар в корзине

Раздвижной обеденный стол Boddy
Раздвижной обеденный стол Boddy
83 490
В корзине

С этим товаром покупают