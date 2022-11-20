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Стул Скай Профиль, голубой

Артикул: CH-053-225
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул на профильном металлокаркасе, с мягкой обивкой. Каркас выполнен из окрашенного металла. Обивка из прочной мебельной ткани или экокожи. Наконечники на ножках стульев, защищают поверхность пола от нежелательных повреждений. Подойдет для кухни и столовой в современном стиле.

Сиденье и спинка укреплены эргономичной вставкой из фанеры толщиной 12 мм.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки430 мм
  • Расстояние между ножек380 мм
  • ОбивкаВелюр Mint
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки545 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки13.10 кг

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