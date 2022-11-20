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Диван hares velvet, ocean

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1950 мм
  • Ширина890 мм
  • Высота785 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес50 кг
  • Материалвельвет, дерево
  • Цветкоричневый, бирюзовый
  • Страна изготовленияРоссия

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